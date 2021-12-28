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В России рассказали о принятии на вооружение новой БМП

Генерал Салюков: принятие на вооружение БМП Б-19 планируется на ближайшее время

Фото: Минобороны РФ

Российские военные получат новую боевую машину пехоты (БМП). Испытания БМП Б-19 с боевым модулем «Эпоха» завершат в ближайшее время. О принятии машины на вооружение рассказал главнокомандующий Сухопутными войсками генерал армии Олег Салюков в интервью газете «Красная звезда».

«В настоящее время продолжаются различные виды испытаний БМП Б-19 с боевым модулем «Эпоха», завершение которых и принятие на вооружение БМП Б-19 планируются в ближайшее время», — сообщил Салюков.

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Он отметил, что Б-19 получила автоматическую пушку калибра 57 миллиметров и комплексы управляемого вооружения «Корнет» и «Булат». Это позволяет на больших дальностях поражать вертолеты, бронетехнику и живую силу противника. Генерал Салюков подчеркнул, что огневые возможности Б-19 превосходят возможности серийных БМП-2 и БМП-3.

В октябре военный эксперт Алексей Хлопотов отметил, что боекомплект в боевом модуле БМП Б-19 вынесен за пределы боевого отделения. По его словам, это позволит сохранить жизнь экипажа в бою.

В сентябре издание Defence24 оценило применение Б-19 на учениях. В публикации отметили набор вооружения машины.

Боевые машины пехоты Б-19 применили на учениях «Запад-2021». По сценарию маневров несколько БМП действовали на переднем крае обороны.

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Даниил Иринин
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