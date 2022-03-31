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Словакия заменит советские БМП финской Patria

Словакия выбрала финскую Patria в качестве замены советским БМП

Фото: Patrick A. Albright / Wikimedia

Правительство Словакии выбрало новую боевую машину пехоты (БМП) для вооруженных сил. БМП советской разработки в армии Словакии заменят финской машиной Patria AMVXP, сообщает Army Recognition.

Решение правительства основано на результатах испытаний претендентов, которые провели в феврале. Фаворитом испытаний стала Patria AMVXP. В сообщении отметили, что финская машина отвечает требованиям программы BOV 8x8.

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Patria AMVXP может нести боевой модуль с противотанковыми управляемыми ракетами, гладкоствольной пушкой и минометом Patria Nemo. Бронирование БМП обеспечивает защиту экипажа от огня крупнокалиберных пулеметов.

В рамках программы BOV 8x8 Словакия может приобрести более 76 колесных машин. Patria AMVXP заменит чехословацкие BVP-1 и BVP-2, которые основаны на конструкции советских БМП-1 и БМП-2.

Ранее стало известно, что Patria AMVXP стала фаворитом программы BOV 8x8. Словакия также рассматривала БМП Pandur II, Piranha V, Dragon и Stryker.

В феврале пресс-служба госкорпорации «Ростех» сообщила о подготовке производства плавающего бронетранспортера БТ-3Ф. «Курганмашзавод» готов приступить к выпуску машин после подписания контракта.

Ранее в том же месяце в пресс-службе Восточного военного округа (ВВО) сообщили, что подразделения ВВО усилят БМП «Басурманин».

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Даниил Иринин
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