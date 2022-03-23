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В Словакии назвали вероятную замену советским БМП

Финская Patria AMVXP может стать заменой советским БМП в Словакии

Фото: Jorchr / Wikimedia

В тендере на замену боевых машины пехоты (БМП) советской разработки в армии Словакии фаворитом стала финская машина. Об этом сообщил министр обороны Словакии Ярослав Надь, передает Defence News.

Он отметил, что группа экспертов признала финскую БМП Patria AMVXP лучшей из пяти рассмотренных вариантов. Глава оборонного ведомства подчеркнул, что технико-экономическое обоснование программы представили Министерству финансов Словакии.

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В рамках программы по замене парка БМП Словакия может приобрести более 76 колесных машин. Братислава планирует потратить около 332 миллионов евро на обновление парка бронетехники.

По сообщениям местных СМИ, словацкая сторона также рассматривает БМП Pandur II, Piranha V, Dragon и Stryker. Сейчас в арсенал словацкой армии входят чехословацкие БМП BVP-1 и BVP-2, которые основаны на конструкции советских БМП-1 и БМП-2.

БМП Patria AMVXP стала развитием боевой машины Patria AMV, которую разработали в 2001 году. Базовая версия машины получила модульную конструкцию, которая позволяет менять уровень бронирования и конфигурацию шасси. БМП может нести боевой модуль с орудием калибра 120 миллиметров или миномет Patria Nemo.

В феврале пресс-служба госкорпорации «Ростех» сообщила о подготовке производства плавающего бронетранспортера БТ-3Ф.

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Даниил Иринин
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