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В России подготовили производство нового плавающего БТР

«Курганмашзавод» подготовил производство плавающего бронетранспортера БТ-3Ф

Фото: Рамиль Ситдиков / РИА Новости

В России завершаются предварительные испытания плавающего бронетранспортера (БТР) БТ-3Ф. На «Курганмашзаводе» подготовили производство новой машины. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу госкорпорации «Ростех».

«В настоящее время заканчиваются предварительные испытания бронетранспортера БТ-3Ф, которые длились более года. Водоходные качества машины проверены в морских условиях, проведены стрельбовые испытания, изделие доказало стойкость к воздействию внешних факторов, в том числе обычных средств вооружения», — сообщили в организации.

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Отмечается, что предприятие готово начать выпуск машин после подписания контракта на поставку БТ-3Ф.

БТ-3Ф построен на шасси боевой машины пехоты БМП-3Ф. Бронирование БТ-3Ф обеспечивает защиту от огня крупнокалиберных пулеметов. Машина предназначена для огневой поддержки и перевозки подразделений. Бронетранспортер получил управляемый дистанционно боевой модуль с крупнокалиберным пулеметом.

Ранее в пресс-службе Восточного военного округа сообщили об усилении подразделения в Приамурье модернизированными БМП. Военные получат БМП-1АМ «Басурманин».

В январе стало известно, что в 2022 году «Курганмашзавод» планирует приступить к освоению производства плавающего танка «Спрут-СДМ1».

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Даниил Иринин
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