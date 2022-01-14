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Названы сроки завершения госиспытаний плавающего танка «Спрут-СДМ1»

«Ростех»: госиспытания плавающего танка «Спрут-СДМ1» завершат в начале 2022 года

Фото : Минобороны России

В начале 2022 года в России завершат государственные испытания легкого плавающего танка «Спрут-СДМ1». Сроки завершения работ назвал индустриальный директор кластера вооружений госкорпорации «Ростех» Бекхан Оздоев, передает ТАСС.

«В 2022 году Курганмашзавод планирует приступить к освоению производства легкого плавающего танка "Спрут-СДМ1" для Воздушно-десантных войск. В первом квартале этого года завершатся госиспытания этой уникальной боевой машины», — сообщил он.

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В «Ростехе» также отметили, что Курганмашзавод продолжает выполнение государственной программы вооружений до 2027 года. В рамках программы Министерству обороны России поставят боевые машины пехоты БМП-3, бронированные ремонтно-эвакуационные машины БРЭМ-Л, а также десантируемые БМД-4М и БТР-МДМ.

В декабре Бекхан Озодев сообщил, что «Ростех» изучает возможность создания колесного танка с боевым отделением плавающей машины «Спрут-СДМ1».

В сентябре «Спрут-СДМ1» сбросили с вышки в рамках испытаний. Разработчики проверили возможности машины при десантировании.

В июле плавающий танк испытали в Черном море. В рамках первого этапа морских испытаний «Спрут-СДМ1» подтвердил возможность транспортировки десантными кораблями.

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Даниил Иринин
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