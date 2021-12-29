«Ростех» изучит возможность создания колесного танка

В России могут создать новый колесный танк. Госкорпорация «Ростех» изучает возможность создания машины на базе легкого танка «Спрут-СДМ1». Об этом индустриальный директор кластера вооружений госкорпорации Бекхан Оздоев сообщил в интервью РИА Новости.

«Такая возможность рассматривается. Есть идея поставить боевое отделение "Спрут-СДМ1" на колесную базу, которая, скорее всего, будет плавающей», — отметил представитель госкорпорации.

Индустриальный директор добавил, что выбор колесной базы для перспективной машины будет зависеть от требований заказчика. По его словам, колесный танк будет обладать огневой мощью основного боевого танка и сможет превзойти гусеничные машины по маневренности. При этом легкий танк будет уступать гусеничным машинам в защищенности и проходимости.

Ранее Бекхан Оздоев сообщил, что итоги государственных испытаний легкого плавающего танка «Спрут-СДМ1» объявят в 2022 году. Он подчеркнул, что «Ростех» уже начал подготовку к серийному производству.

В июле «Спрут-СДМ1» прошел первый этап государственных испытаний. Машина подтвердила возможность транспортировки десантными катерами и продемонстрировала водоходные качества.