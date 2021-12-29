Наука и техника
ВсеНаукаВ РоссииКосмосОружиеИсторияЗдоровьеБудущееТехникаГаджетыИгрыСофт
Наука и техника

«Ростех» изучит возможность создания колесного танка

Госкорпорация «Ростех» изучает возможность создания колесного танка на базе «Спрут-СДМ1»

Фото: «Ростех»

В России могут создать новый колесный танк. Госкорпорация «Ростех» изучает возможность создания машины на базе легкого танка «Спрут-СДМ1». Об этом индустриальный директор кластера вооружений госкорпорации Бекхан Оздоев сообщил в интервью РИА Новости.

«Такая возможность рассматривается. Есть идея поставить боевое отделение "Спрут-СДМ1" на колесную базу, которая, скорее всего, будет плавающей», — отметил представитель госкорпорации.

Материалы по теме:
«Остров содрогался от выстрелов» Как разгром нацистов на Ладоге помог Красной армии прорвать блокаду Ленинграда
«Остров содрогался от выстрелов»Как разгром нацистов на Ладоге помог Красной армии прорвать блокаду Ленинграда
22 октября
«Нацисты, выскакивая из домов, метались по улицам» Как советские десантники сражались за Крым в 1941 году
«Нацисты, выскакивая из домов, метались по улицам»Как советские десантники сражались за Крым в 1941 году
26 декабря

Индустриальный директор добавил, что выбор колесной базы для перспективной машины будет зависеть от требований заказчика. По его словам, колесный танк будет обладать огневой мощью основного боевого танка и сможет превзойти гусеничные машины по маневренности. При этом легкий танк будет уступать гусеничным машинам в защищенности и проходимости.

Ранее Бекхан Оздоев сообщил, что итоги государственных испытаний легкого плавающего танка «Спрут-СДМ1» объявят в 2022 году. Он подчеркнул, что «Ростех» уже начал подготовку к серийному производству.

В июле «Спрут-СДМ1» прошел первый этап государственных испытаний. Машина подтвердила возможность транспортировки десантными катерами и продемонстрировала водоходные качества.

Только то, что важно для вас, — в «Ленте дня» в Telegram. Подписывайтесь
Даниил Иринин
Обсудить
Последние новости
«Газпром» объявил о полной готовности «Северного потока-2»
На Украине обвинили Путина в желании развалить Украину на две-три части
Названо число умерших от коронавируса россиян после отдыха в Турции
Стала известна причина пожара в российском ковидном госпитале
«Ростех» изучит возможность создания колесного танка
Замерзший в Подмосковье мальчик был жив еще сутки после своего исчезновения
В «Газпроме» констатировали исторический минимум запасов газа на Украине
Харламов высмеял ведущую «Давай поженимся!»
В Госдепе решили создать должности для отстаивания прав женщин в Афганистане
Езду Путина за рулем Mercedes сняли на видео
Все новости
РедакцияРекламаПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSS
© 1999–2021 ООО «Лента.Ру»
Нашли опечатку? Нажмите
Ctrl+Enter