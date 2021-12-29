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«Ростех» назвал сроки окончания испытаний плавающего танка «Спрут-СДМ1»

Госиспытания легкого плавающего танка «Спрут-СДМ1» завершатся в начале 2022 года

Фото: Maxim Shemetov / Reuters

Государственные испытания легкого плавающего танка «Спрут-СДМ1» подходят к концу. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на индустриального директора комплекса вооружений «Ростеха» Бекхана Оздоева.

По его словам, итоги испытаний будут объявлены в начале 2022 года. Кроме того, «Ростех» уже начал подготовку производства под серийный выпуск данной боевой машины, добавил Оздоев.

Он отметил, что «Спрут-СДМ1» сочетает качества легкого танка и боевой машины десанта (БМД). Танк имеет рекордную для своего класса 125-миллиметровую пушку и может вести стрельбу не только на суше, но и на воде. Машина совершать марши до 500 километров без дозаправки. Оздоев также уточнил, что «Спрут-СДМ1» в первую очередь предназначен для Воздушно-десантных войск России, однако «потенциальные заказчики за рубежом посматривают с завистью».

В сентябре в России сбросили с вышки плавающую самоходную противотанковую пушку «Спрут-СДМ1». Машину сбросили в рамках проверки на прочность. Противотанковая пушка выдержала испытания.

Ксения Назарова
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