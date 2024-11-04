Популярного российского музыканта объявили в розыск

Музыканта Покровского объявили в розыск из-за долга перед ФНС в 436 тысяч рублей

Популярного российского музыканта, лидера рок-группы «Ногу свело!» Максима Покровского (признан в РФ иностранным агентом) и его семью объявили в розыск из-за долга перед Федеральной налоговой службой (ФНС) в размере более 400 тысяч рублей. Об этом сообщает Shot в Telegram.

По данным издания, налоговая ищет Покровского, его жену и сына из-за долга семьи на сумму в 436 тысяч рублей. Отмечается, что семья Покровских не платила по счетам на протяжении нескольких месяцев. Сын фронтмена рок-группы Илья задолжал ФНС 206 тысяч рублей и пять тысяч рублей приставам, супруга Татьяна — почти 45 тысяч рублей. Долг самого музыканта — 180 тысяч рублей.

Ранее Верховный суд отказался рассматривать жалобу Максима Покровского, в которой музыкант требовал исключить его из реестра.

В августе прошлого года Замоскворецкий суд Москвы также отказал Покровскому в иске, в котором он оспаривал решение Минюста о внесении его в реестр. Сообщалось, что на тот момент исполнитель находился в США.

Покровского внесли в реестр иноагентов в марте 2023 года. По данным Минюста, музыкант открыто выступал в поддержку Украины, а также активно взаимодействовал с иностранными структурами, негативно высказывался в отношении граждан Российской Федерации и принимал участие в сборе средств в поддержку Киева.