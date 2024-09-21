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06:00, 21 сентября 2024Культура

Верховный суд отказался рассматривать жалобу лидера группы «Ногу свело!»

Лидер группы «Ногу свело!» Покровский не смог оспорить статус иноагента
Макс Покровский

Макс Покровский. Фото: Anatoly Lomokhov / Globallookpress.com

Верховный суд отказался рассматривать жалобу лидера рок-группы «Ногу свело!» Максима Покровского (признан в РФ иностранным агентом), в которой музыкант требовал исключить его из реестра. Об этом сообщили РИА Новости в пресс-службе суда.
«Покровскому Максиму Сергеевичу отказано в передаче жалобы для рассмотрения в судебном заседании», — отметил собеседник агентства.

При этом причины отказа рокеру в инстанции не уточнили.

В августе прошлого года Замоскворецкий суд Москвы отказал Покровскому в иске, в котором он оспаривал решение Минюста о внесении его в реестр. Сообщалось, что на тот момент исполнитель находился в США.

Ранее сообщалось, что российский юморист и телеведущий Михаил Шац (внесен Минюстом РФ в реестр иноагентов), который покинул Россию после начала спецоперации на Украине и переехал в Израиль, продал квартиру в Петербурге. Уточнялось, что трехкомнатная квартира площадью 82 квадратных метра, расположенная на улице Моховой неподалеку от Марсова поля, продавалась с прошлого года.

В июне прошлого года Шац заявил, что хочет обжаловать статус иностранного агента в Европейском суде по правам человека (ЕСПЧ). Минюст внес комика в реестр иностранных агентов в сентябре 2022 года.

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      Марина Совина
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