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12:51, 13 июня 2024Интернет и СМИ

Известный юморист-иноагент захотел обжаловать свой статус в Европейском суде

Юморист Шац заявил, что намерен обжаловать статус иноагента в Европейском суде

Фото: Екатерина Чеснокова / РИА Новости

Известный российский юморист и телеведущий Михаил Шац (внесен Минюстом в реестр иноагентов) заявил, что хочет обжаловать статус иностранного агента в Европейском суде по правам человека (ЕСПЧ). О своем намерении он высказался в подкасте, доступном на YouTube-канале Sheinkin40.

«Я пытался обжаловать этот статус, это правда. В нескольких инстанциях российского суда. Но, как вы понимаете, с предполагаемым результатом. Все отказались. Мы решили идти до Европейского суда», — заявил Шац.

Ранее Шац пожаловался на сложности, связанные со статусом иностранного агента. По его словам, ему приходится выполнять много рутинных процедур. Юморист заявил, что с приобретением статуса стал человеком, пораженным в правах.

Минюст внес Шаца в реестр иностранных агентов в сентябре 2022 года. В октябре того же года юморист подал иск к Минюсту с требованием убрать его из реестра, однако суд признал решение Минюста законным и отказал юмористу.

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      Мария Большакова
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