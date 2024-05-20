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17:38, 20 мая 2024Интернет и СМИ

Покинувший Россию комик пожаловался на связанные со статусом иноагента сложности

Комик Шац заявил, что выполняет много рутинных действий из-за статуса иноагента

Кадр: Соня Шац / YouTube

Известный российский комик и телеведущий Михаил Шац (внесен Минюстом в реестр иноагентов), покинувший Россию, пожаловался на сложности, связанные со статусом иностранного агента. Подробности он раскрыл в выпуске подкаста Сони Шац, доступном на YouTube.

«Я становлюсь гражданином, пораженным в правах. (...) В этом ничего хорошего нет», — высказался комик о своем статусе.

Он заявил, что как иностранный агент обязан делать много рутинных действий, чтобы против него не возбудили уголовное дело в России. Также Шац сообщил, что ему бесплатно помогают адвокаты.

Ранее Шац рассказал, что дважды неудачно прошел пробы в израильские сериалы. По его словам, сразу после кастингов он понимал, что выступил не очень успешно.

До этого юморист назвал главную сложность эмиграции. Шац признался, что его расстраивает отсутствие возможности спонтанно посетить Россию.

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