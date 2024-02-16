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10:30, 16 февраля 2024Интернет и СМИ

Покинувший Россию комик заявил о неудачных попытках сняться в сериале в Израиле

Покинувший Россию комик Шац дважды не смог пройти кастинг в израильские сериалы
Михаил Шац

Михаил Шац. Кадр: ШАЦ / YouTube

Известный стендап-комик и телеведущий Михаил Шац (внесен Минюстом в реестр иноагентов), покинувший Россию и живущий в Израиле, рассказал о неудачных попытках сняться в сериалах. Подробностями он поделился в видео, опубликованном на его YouTube-канале.

«У меня было две попытки пройти кастинг в израильский сериал, и я оба раза благополучно слился», — признался Шац. По словам юмориста, он сразу осознал тот факт, что не смог пройти пробы.

Высказываясь о ситуации, шоумен также отметил, что, хотя ему многое удается в плане творчества в Израиле, ряд вещей у него все же не получается.

Ранее Шац рассказал об особенности Израиля. Он заявил, что в этом ближневосточном государстве почти все люди или их родственники — мигранты.

Перед этим юморист назвал главную сложность эмиграции. Шац признался, что ему трудно от осознания того, что он не может в любой момент «сорваться и съездить домой».

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      Олег Давыдов
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