Покинувший Россию комик заявил о неудачных попытках сняться в сериале в Израиле

Покинувший Россию комик Шац дважды не смог пройти кастинг в израильские сериалы

Известный стендап-комик и телеведущий Михаил Шац (внесен Минюстом в реестр иноагентов), покинувший Россию и живущий в Израиле, рассказал о неудачных попытках сняться в сериалах. Подробностями он поделился в видео, опубликованном на его YouTube-канале.

«У меня было две попытки пройти кастинг в израильский сериал, и я оба раза благополучно слился», — признался Шац. По словам юмориста, он сразу осознал тот факт, что не смог пройти пробы.

Высказываясь о ситуации, шоумен также отметил, что, хотя ему многое удается в плане творчества в Израиле, ряд вещей у него все же не получается.

Ранее Шац рассказал об особенности Израиля. Он заявил, что в этом ближневосточном государстве почти все люди или их родственники — мигранты.

Перед этим юморист назвал главную сложность эмиграции. Шац признался, что ему трудно от осознания того, что он не может в любой момент «сорваться и съездить домой».