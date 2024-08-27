Известный юморист-иноагент избавился от жилья в России

Покинувший Россию юморист Шац продал квартиру в Петербурге

Известный российский юморист и телеведущий Михаил Шац (внесен Минюстом РФ в реестр иноагентов), который покинул Россию после начала спецоперации на Украине и переехал в Израиль, продал квартиру в Петербурге. О том, что он избавился от жилья в стране, стало известно Telegram-каналу Shot.

По информации источника, трехкомнатная квартира площадью 82 квадратных метра, расположенная на улице Моховой неподалеку от Марсова поля, продавалась с прошлого года. Сначала Шац попросил за нее 40 миллионов рублей, однако найти будущего собственника за такую сумму не удалось. В результате объект был продан за 33 миллиона рублей.

Интерьер квартиры выполнен в стиле лофт, преимущественно в белом, сером, коричневом и бежевом тонах, однако в нем присутствуют акценты синего цвета. Среди необычных деталей — фотографии семьи Шац на стене в коридоре, а также старая швейная машинка марки Zinger.

Ранее в августе стало известно, что комик Александр Незлобин избавился от последнего жилья в России.

