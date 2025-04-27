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11:27, 27 апреля 2025Культура

Солист Little Big нашел способ зарабатывать в России в обход статуса иноагента

Солист Little Big Прусикин продолжает зарабатывать в России через директора
Варвара Митина (редактор)

Фото: Михаил Терещенко / ТАСС

Солист музыкальной группы Little Big Илья Прусикин (признан в России иностранным агентом) нашел способ зарабатывать в России в обход статуса иноагента. Об этом сообщает Telegram-канал SHOT.

По данным канала, музыкант переоформил права на товарный знак группы на директора коллектива Алину Пязок. Таким образом Прусикин может и дальше получать авторские и другие отчисления с песен группы, несмотря на свой статус иноагента, который это ограничивает.

18 мая 2024 года Федеральная налоговая служба (ФНС) заблокировала банковские счета Прусикина из-за непогашенной задолженности в 182 тысячи рублей.

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