Российские счета лидера Little Big заблокировали

Mash: счета лидера Little Big Прусикина заблокировали из-за задолженности

Федеральная налоговая служба (ФНС) заблокировала банковские счета солиста музыкальной группы Little Big Ильи Прусикина (признан в России иностранным агентом) из-за непогашенной задолженности в 182 тысячи рублей. Об этом сообщает Telegram-канал Mash.

Отмечается, что в России компании ООО «Давай Лайма» и ООО «Литтл Биг», в которых Прусикин был учредителем, уже ликвидированы. По данным канала, в стране у музыканта, который на данный момент живет в США, остались ИП и долг.

Ранее солисты Little Big Софья Таюрская и Илья Прусикин объявили о беременности артистки. 33-летняя исполнительница разместила снимок, на котором предстала со своим избранником, демонстрируя округлившийся живот.