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12:27, 5 мая 2024Культура

Солисты Little Big станут родителями

Солистка музыкальной группы Little Big Таюрская рассказала о беременности

Фото: «Комсомольская правда» / Globallookpress.com

Солисты музыкальной группы Little Big Софья Таюрская и Илья Прусикин (признан в России иностранным агентом) объявили о беременности артистки. Соответствующая публикация появилась в ее Instagram-аккаунте (соцсеть запрещена в РФ; принадлежит корпорации Meta, которая признана в России экстремистской и запрещена).

33-летняя исполнительница разместила снимок, на котором предстала со своим избранником, демонстрируя округлившийся живот. При этом звезда надела ярко-розовый костюм в пижамном стиле. Солист, в свою очередь, примерил голубую рубашку и джинсовый комбинезон на бретелях.

«К нашей банде присоединяется маленький Little Big!» — подписала Таюрская пост, рассказав об ожидании ребенка.

В ноябре 2022 года солистка Little Big рассказала о жизни «толпой» в одном доме в США. Софья Таюрская рассказала, что в упомянутой стране им приходится жить впятером в одном съемном доме.

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      Екатерина Ештокина
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