Cолистка Little Big рассказала о жизни «толпой» в одном доме в США

Солистка Little Big Софья Таюрская рассказала, что они живут впятером в съемном доме в США

Солистка музыкальной группы Little Big Софья Таюрская рассказала, что в США им приходится жить впятером в одном съемном доме. Подробностями о переезде в Лос-Анджелес артистка поделилась в беседе с журналисткой Ириной Шихман (внесена Минюстом в реестр СМИ, выполняющих функции иноагента) на YouTube канале «А поговорить?».

«В Америке мы живем толпой, нас пять человек в одном доме: это Алина [Пязок, сооснователь и продюсер группы Little Big — прим. «Ленты.ру»], я, Илья [Прусикин, солист Little Big — прим. «Ленты.ру»], наш саунд-продюсер и наш украинский друг», — пояснила Таюрская. Певица отметила, что на оплату аренды скидываются не все жильцы — эти расходы полностью взяли на себя она и ее возлюбленный Илья Прусикин.

Артистка добавила, что легко адаптируется к новым условиям. «Даже если комната два на два, я все равно ее обустрою, мне будет уютно и хорошо. Пока живем, все нормально», — рассказала Таюрская.

Ранее стало известно, что группа Little Big распустила коллектив — теперь она состоит фронтмена Ильи Прусикина и певицы Софьи Таюрской. Музыканты Сергей Макаров и Антон Лиссов перестали принимать участие в деятельности группы.