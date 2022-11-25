Little Big распустила коллектив, теперь в нем остались только Прусикин и Таюрская

Музыкальная группа Little Big распустила коллектив. Об этом представители группы заявили в Instagram (соцсеть запрещена в РФ; принадлежит корпорации Meta, которая признана в России экстремистской и запрещена).

В сообщении отметили, что теперь Little Big состоит из двух артистов — основателя и фронтмена Ильи Прусикина, а также его возлюбленной Софьи Таюрской, которые ранее покинули Россию и переехали жить в США.

«Дорогие друзья, на данный момент, в силу сложившихся обстоятельств, группа Little Big — это два человека, Илья Прусикин и Соня Таюрская. В настоящее время Сергей Макаров и Антон Лиссов участие в деятельности коллектива принимать не будут», — написали представители коллектива в социальной сети.

Покинувшие группу музыканты никак не прокомментировали изменения в ее составе.

Ранее Little Big заявили об отмене концертов в Польше из-за «политического давления». В начале ноября основатель группы пожаловался на нехватку денег.