Little Big заявили об отмене концертов в Польше из-за «политического давления»

Little Big заявили об отмене концертов в городах Польши из-за «политического давления»

Российская музыкальная группа Little Big сообщила об отмене концертов в Польше. Об этом участники коллектива объявили в Instagram (соцсеть запрещена в РФ; принадлежит корпорации Meta, которая признана в России экстремистской и запрещена).

Артисты рассказали, что вместе с промоутерами и своими «польскими друзьями» сделали все, чтобы выступления в городах Краков и Катовице состоялись, однако теперь вынуждены заявить об отмене из-за «политического давления».

Музыканты добавили, что средства за приобретенные поклонниками билеты можно вернуть в пунктах продаж, а также выразили надежду на то, что смогут дать концерты в Польше позже.

«Возможно, когда-нибудь в будущем мы сможем перенести нашу встречу», — написали в официальном сообществе коллектива.

В начале ноября основатель группы Little Big Илья Прусикин, который ранее переехал жить в США, пожаловался на нехватку денег. Музыкант подчеркнул, что надеется вернуться в Россию через 10-15 лет.