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13:17, 8 ноября 2022Культура

Уехавший в США основатель Little Big пожаловался на нехватку денег

Уехавший в США основатель группы Little Big Илья Прусикин пожаловался на нехватку денег

Фото: Михаил Терещенко / ТАСС

Основатель группы Little Big Илья Прусикин, который ранее переехал жить в США, пожаловался на нехватку денег. Об этом он сообщил в беседе с Deutsche Welle (DW, признано Минюстом РФ иноагентом).

Музыкант отметил, что испытывает финансовые трудности.

«Мне говорят: "Ты не высылаешь деньги..." У меня денег сейчас у самого нет. Мне нужно жить как-то или мне отдать свою жизнь просто из-за того, что вы считаете, что я неправильно как-то протестую? Я делаю все, что я могу. Ну, у меня другого нет, к сожалению, или к счастью, я не знаю. Трактуйте как хотите», — поделился певец.

Прусикин подчеркнул, что надеется вернуться в Россию через некоторое время: «У меня ощущение, что лет через 15-20 мы сможем туда приехать, потому что пропаганда России из нас, к сожалению, очень сильно за два-три месяца после этого клипа (видеролик на песню Generation Cancellation, посвященный событиям на Украинеприм. "Ленты.ру") сделала врагов народа».

Его возлюбленная, солистка Little Big Софья Таюрская, добавила, пара лишилась дома, работы, друзей и страны, а также подчеркнула, что музыканты «бежали» с двумя чемоданами.

В июле этого года потери от отмены тура Little Big по городам России оценили в десятки миллионов рублей.

Ранее эстрадная певица Алла Пугачева подтвердила свой переезд из России в Израиль и поблагодарила поклонников.

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Анастасия Астахова
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