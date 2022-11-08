Уехавший в США основатель Little Big пожаловался на нехватку денег

Уехавший в США основатель группы Little Big Илья Прусикин пожаловался на нехватку денег

Основатель группы Little Big Илья Прусикин, который ранее переехал жить в США, пожаловался на нехватку денег. Об этом он сообщил в беседе с Deutsche Welle (DW, признано Минюстом РФ иноагентом).

Музыкант отметил, что испытывает финансовые трудности.

«Мне говорят: "Ты не высылаешь деньги..." У меня денег сейчас у самого нет. Мне нужно жить как-то или мне отдать свою жизнь просто из-за того, что вы считаете, что я неправильно как-то протестую? Я делаю все, что я могу. Ну, у меня другого нет, к сожалению, или к счастью, я не знаю. Трактуйте как хотите», — поделился певец.

Прусикин подчеркнул, что надеется вернуться в Россию через некоторое время: «У меня ощущение, что лет через 15-20 мы сможем туда приехать, потому что пропаганда России из нас, к сожалению, очень сильно за два-три месяца после этого клипа (видеролик на песню Generation Cancellation, посвященный событиям на Украине — прим. "Ленты.ру") сделала врагов народа».

Его возлюбленная, солистка Little Big Софья Таюрская, добавила, пара лишилась дома, работы, друзей и страны, а также подчеркнула, что музыканты «бежали» с двумя чемоданами.

В июле этого года потери от отмены тура Little Big по городам России оценили в десятки миллионов рублей.

Ранее эстрадная певица Алла Пугачева подтвердила свой переезд из России в Израиль и поблагодарила поклонников.