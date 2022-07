Потери от отмены тура Little Big оценили в десятки миллионов рублей

Потери от отмены тура Little Big по 25 городам России могут составить 75 миллионов рублей, при этом, вероятнее всего, группа уже получила свою предоплату в размере около 15 миллионов, считает музыкальный и ТВ-продюсер Дмитрий Ашуров. Об этом он заявил в разговоре с «Лентой.ру».

Группа Little Big отменила концерты в России, запланированные на 2022 год. Об этом сообщается на официальной странице коллектива в Instagram (соцсеть запрещена в РФ; принадлежит корпорации Meta, которая признана в России экстремистской и запрещена).

«Братья и сестры. К сожалению, в силу текущих обстоятельств проведение нашего российского тура We Are Little Big, заявленного в прошлом году, не представляется возможным. Очень ждем следующей встречи. И помните, что мы всегда любили, любим и будем любить свою Родину и вас», — сказано в сообщении.

Убытки для группы

«Little Big начала терпеть убытки давно, как только музыканты начали высказываться о политике и сняли клип Generation Cancellation, — сказал Ашуров.

Продюсер напомнил, что некоторое время назад музыканты заявили, что покинули Россию и уехали в США.

«Что касается отмены тура, то потеряли, скорее, не музыканты, а организаторы концертов. Как правило, артисты просто выставляют определенный гонорар организаторам, получают свою предоплату, а за них уже договариваются с площадками, организуют рекламную кампанию и так далее», — объяснил собеседник «Ленты.ру».

Из чего складывается потеря денег

«Модель работы с музыкантами, как правило, следующая: прокатчики предлагают организовать концертный тур, предлагают города, группа соглашается, ей выплачивают гонорар, а дальше уже всем занимаются организаторы. И именно организаторы несут все риски. Например, группа попросила два миллиона гонорара. Если на туре заработали пять, то два идут группе, три — организаторам. Если заработали полтора, то и убытки несут именно они», — сказал Ашуров.

Скорее всего, Little Big просто подставили организаторов. И непонятно, зачем они соглашались на тур, зная, что займут вот такую позицию Дмитрий Ашуров продюсер

Продюсер напомнил, что тур планировался по 25 городам России, при этом Little Big — группа не дешевая: они всегда выступают в живую, на качественном оборудовании. К тому же, неизвестно, во сколько обошелся их райдер.

«Я бы предположил, что концерт в одном городе приносит где-то три миллиона рублей. Умножаем это на 25 городов и получаем 75 миллионов. Миллионов 15 предоплаты музыканты, скорее всего, уже получили. Процентов 10-20 организаторы уже потратили, то есть, потеряли где-то 30-40 миллионов. И это еще не самый худший вариант, ведь очень больших денег стоит пиар-кампания, продажа билетов, все это огромная волокита. К тому же, одно дело — временный перенос, другое — полная отмена тура без веских причин», — заключил Ашуров.

Отъезд Little Big в США

Гастрольный тур должен был состояться в России с 27 августа по 10 декабря. Выступления планировались в том числе в Курске, Архангельске, Санкт-Петербурге, Ярославле, Владивостоке, Светлогорске, Иркутске, Красноярске, Нижнем Новгороде, Казани, Томске, Уфе, Челябинске.

Ранее член комитета Госдумы по культуре Сергей Соловьев призвал запретить концерты группы Little Big в России. Соловьев предложил музыкантам выступать на Западе, отметив, что их там «уважают и ценят». Он заявил, что коллективу нельзя давать возможности проводить мероприятия в России. «Наши граждане вряд ли будут ходить, если будут знать, что они [артисты] проводят такую явную антироссийскую, русофобскую политику», — отметил Соловьев.

При этом 24 июня стало известно, что участники петербургской группы Little Big уехали из России в США. Информация об этом появилась после выхода клипа Generation Cancellation на YouTube. В описании ролика музыканты призвали остановить специальную военную операцию на Украине.