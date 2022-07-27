Культура
ВсеКиноСериалыМузыкаКнигиИскусствоТеатрФотография
Культура

Потери от отмены тура Little Big оценили в десятки миллионов рублей

Продюсер Ашуров оценили потери от отмены тура Little Big в 75 миллионов рублей

Фото: Владислав Лоншаков / Коммерсантъ

Потери от отмены тура Little Big по 25 городам России могут составить 75 миллионов рублей, при этом, вероятнее всего, группа уже получила свою предоплату в размере около 15 миллионов, считает музыкальный и ТВ-продюсер Дмитрий Ашуров. Об этом он заявил в разговоре с «Лентой.ру».

Группа Little Big отменила концерты в России, запланированные на 2022 год. Об этом сообщается на официальной странице коллектива в Instagram (соцсеть запрещена в РФ; принадлежит корпорации Meta, которая признана в России экстремистской и запрещена).

«Братья и сестры. К сожалению, в силу текущих обстоятельств проведение нашего российского тура We Are Little Big, заявленного в прошлом году, не представляется возможным. Очень ждем следующей встречи. И помните, что мы всегда любили, любим и будем любить свою Родину и вас», — сказано в сообщении.

Убытки для группы

«Little Big начала терпеть убытки давно, как только музыканты начали высказываться о политике и сняли клип Generation Cancellation, — сказал Ашуров.

Продюсер напомнил, что некоторое время назад музыканты заявили, что покинули Россию и уехали в США.

«Что касается отмены тура, то потеряли, скорее, не музыканты, а организаторы концертов. Как правило, артисты просто выставляют определенный гонорар организаторам, получают свою предоплату, а за них уже договариваются с площадками, организуют рекламную кампанию и так далее», — объяснил собеседник «Ленты.ру».

Из чего складывается потеря денег

«Модель работы с музыкантами, как правило, следующая: прокатчики предлагают организовать концертный тур, предлагают города, группа соглашается, ей выплачивают гонорар, а дальше уже всем занимаются организаторы. И именно организаторы несут все риски. Например, группа попросила два миллиона гонорара. Если на туре заработали пять, то два идут группе, три — организаторам. Если заработали полтора, то и убытки несут именно они», — сказал Ашуров.

Скорее всего, Little Big просто подставили организаторов. И непонятно, зачем они соглашались на тур, зная, что займут вот такую позицию

Дмитрий Ашуровпродюсер

Продюсер напомнил, что тур планировался по 25 городам России, при этом Little Big — группа не дешевая: они всегда выступают в живую, на качественном оборудовании. К тому же, неизвестно, во сколько обошелся их райдер.

«Я бы предположил, что концерт в одном городе приносит где-то три миллиона рублей. Умножаем это на 25 городов и получаем 75 миллионов. Миллионов 15 предоплаты музыканты, скорее всего, уже получили. Процентов 10-20 организаторы уже потратили, то есть, потеряли где-то 30-40 миллионов. И это еще не самый худший вариант, ведь очень больших денег стоит пиар-кампания, продажа билетов, все это огромная волокита. К тому же, одно дело — временный перенос, другое — полная отмена тура без веских причин», — заключил Ашуров.

Отъезд Little Big в США

Гастрольный тур должен был состояться в России с 27 августа по 10 декабря. Выступления планировались в том числе в Курске, Архангельске, Санкт-Петербурге, Ярославле, Владивостоке, Светлогорске, Иркутске, Красноярске, Нижнем Новгороде, Казани, Томске, Уфе, Челябинске.

Ранее член комитета Госдумы по культуре Сергей Соловьев призвал запретить концерты группы Little Big в России. Соловьев предложил музыкантам выступать на Западе, отметив, что их там «уважают и ценят». Он заявил, что коллективу нельзя давать возможности проводить мероприятия в России. «Наши граждане вряд ли будут ходить, если будут знать, что они [артисты] проводят такую явную антироссийскую, русофобскую политику», — отметил Соловьев.

При этом 24 июня стало известно, что участники петербургской группы Little Big уехали из России в США. Информация об этом появилась после выхода клипа Generation Cancellation на YouTube. В описании ролика музыканты призвали остановить специальную военную операцию на Украине.

Только то, что важно для вас, — в «Ленте дня» в Telegram. Подписывайтесь
Наталия Белова
Обсудить
Последние новости
В Роспотребнадзоре оценили необходимость возвращения ограничений из-за COVID-19
Съемки сериала «Ведьмак» приостановлены из-за коронавируса у Генри Кавилла
В Госдуме отреагировали на планы Бориса Джонсона стать новым генсеком НАТО
В Запорожье демонтировали памятник Пушкину
Экс-сотрудница клининговой службы раскрыла заработок домработниц в Москве
Вор забыл ключи на месте преступления и вернулся за ними
Центр по вывозу украинского зерна начал работу
Российская компания провалила поручение Путина по импортозамещению
Объявивший дефолт «Нафтогаз» попросил отсрочку по выплатам
Потери от отмены тура Little Big оценили в десятки миллионов рублей
Все новости
РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSS
© 1999–2022 ООО «Лента.Ру»
Нашли опечатку? Нажмите
Ctrl+Enter
18+
Лента добра деактивирована.
Добро пожаловать в реальный мир.