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Участники Little Big уехали из России

Участники группы Little Big уехали из России в США

Фото: Ирина Бужор / Коммерсантъ

Участники петербургской панк-рейв-группы Little Big уехали из России в США. На их сайте сообщается, что теперь они живут и работают с Лос-Анджелесе.

Информация об этом появилась после выхода клипа Generation Cancellation, опубликованного на YouTube. В описании ролика музыканты призывают остановить специальную военную операцию на Украине. В видео они показали мужчин за шахматным столом, передвигающих фигурки в виде военных, а также людей с застежками-молниями вместо ртов.

Группа Little Big была основана в 2013 году, однако наибольшую популярность она обрела в 2020-м. Тогда артисты должны были ехать на музыкальный конкурс «Евровидение» от России, но мероприятие было отменено из-за пандемии COVID-19. В 2021-м они отказались от участия в фестивале.

Клип группы UNO побил рекорд по просмотрам за всю историю «Евровидения». Он набрал более 134 миллионов просмотров за четыре месяца. Клип на песню Skibidi также пользовался большой популярностью: он набрал 500 миллионов просмотров и установил рекорд на русскоязычном YouTube.

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Марина Погосян
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