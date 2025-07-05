На Украине признали значимость потерянного села в Харьковской области

DS: Армия России взяла под контроль Меловое для расширения плацдарма

Армия России взяла под контроль село Меловое в Харьковской области для расширения плацдарма на правом берегу Оскола. Об этом пишет ресурс Deep State (DS), связанный с украинской разведкой.

Аналитики признали, что Вооруженные силы Украины (ВСУ) вынуждены изыскивать резервы для переброски в тот район, тогда как российские войска продолжают «медленно, но наращиваться». В скором времени, считают в ВСУ, начнутся бои за населенные пункты Амбарное и Зарубинка.

Российская армия взяла Меловое под контроль 3 июля. Военный эксперт Михаил Онуфриенко объяснил, что этот успех позволит продолжить охват Купянского укрепрайона, который является ключевым оборонительным узлом украинских сил в регионе.