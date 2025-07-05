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08:29, 5 июля 2025Бывший СССР

На Украине признали значимость потерянного села в Харьковской области

DS: Армия России взяла под контроль Меловое для расширения плацдарма
Марина Совина
Марина Совина (ночной редактор)

Фото: Станислав Красильников / РИА Новости

Армия России взяла под контроль село Меловое в Харьковской области для расширения плацдарма на правом берегу Оскола. Об этом пишет ресурс Deep State (DS), связанный с украинской разведкой.

Аналитики признали, что Вооруженные силы Украины (ВСУ) вынуждены изыскивать резервы для переброски в тот район, тогда как российские войска продолжают «медленно, но наращиваться». В скором времени, считают в ВСУ, начнутся бои за населенные пункты Амбарное и Зарубинка.

Российская армия взяла Меловое под контроль 3 июля. Военный эксперт Михаил Онуфриенко объяснил, что этот успех позволит продолжить охват Купянского укрепрайона, который является ключевым оборонительным узлом украинских сил в регионе.

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