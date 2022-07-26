Культура
ВсеКиноСериалыМузыкаКнигиИскусствоТеатрФотография
Культура

В Госдуме предложили запретить концерты Little Big в России

Член комитета Госдумы по культуре Соловьев призвал запретить концерты Little Big в России

Фото: Владислав Лоншаков / Коммерсантъ

Член комитета Госдумы по культуре Сергей Соловьев призвал запретить концерты группы Little Big в России. Об этом сообщает радиостанция «Говорит Москва».

Соловьев предложил музыкантам выступать на Западе, отметив, что их там «уважают и ценят». Он заявил, что коллективу нельзя давать возможности проводить мероприятия в России. «Наши граждане вряд ли будут ходить, если будут знать, что они [артисты] проводят такую явную антироссийскую, русофобскую политику», — отметил Соловьев.

При этом он предположил, что законодательно вводить ограничения на концерты не стоит. По мнению депутата, необходимо обращать больше внимания на артистов, которые критикуют военную спецоперацию.

24 июня стало известно, что участники петербургской группы Little Big уехали из России в США. Информация об этом появилась после выхода клипа Generation Cancellation на YouTube. В описании ролика музыканты призвали остановить специальную военную операцию на Украине. В видео они показали мужчин за шахматным столом, передвигающих фигурки в виде военных, а также людей с застежками-молниями вместо ртов.

Только то, что важно для вас, — в «Ленте дня» в Telegram. Подписывайтесь
Марина Погосян
Обсудить
Последние новости
Эрдоган рассказал о предложении Путина производить Bayraktar в России
Парикмахер рассказала мужчинам о необходимости ежедневного расчесывания волос
Ведущий Первого канала рассказал о нюансах работы с коллегой по шоу
Умер актер сериалов «Рыцарь дорог» и «Чарльз в ответе»
Евгения Медведева рассказала о квартире в Канаде
Стюардесса на роскошной яхте рассказала о чаевых в размере 600 тысяч рублей
В ЛНР заявили о скором выдвижении союзных войск в сторону Артемовска
Дерматолог перечислила главные признаки старения кожи
Тело восьмилетнего мальчика нашли в выгребной яме в российском селе
Бывшая сотрудница Sephora рассказала скрываемую от покупателей правду о магазине
Все новости
РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSS
© 1999–2022 ООО «Лента.Ру»
Нашли опечатку? Нажмите
Ctrl+Enter
18+
Лента добра деактивирована.
Добро пожаловать в реальный мир.