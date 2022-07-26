В Госдуме предложили запретить концерты Little Big в России

Член комитета Госдумы по культуре Соловьев призвал запретить концерты Little Big в России

Член комитета Госдумы по культуре Сергей Соловьев призвал запретить концерты группы Little Big в России. Об этом сообщает радиостанция «Говорит Москва».

Соловьев предложил музыкантам выступать на Западе, отметив, что их там «уважают и ценят». Он заявил, что коллективу нельзя давать возможности проводить мероприятия в России. «Наши граждане вряд ли будут ходить, если будут знать, что они [артисты] проводят такую явную антироссийскую, русофобскую политику», — отметил Соловьев.

При этом он предположил, что законодательно вводить ограничения на концерты не стоит. По мнению депутата, необходимо обращать больше внимания на артистов, которые критикуют военную спецоперацию.

24 июня стало известно, что участники петербургской группы Little Big уехали из России в США. Информация об этом появилась после выхода клипа Generation Cancellation на YouTube. В описании ролика музыканты призвали остановить специальную военную операцию на Украине. В видео они показали мужчин за шахматным столом, передвигающих фигурки в виде военных, а также людей с застежками-молниями вместо ртов.