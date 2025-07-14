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13:35, 14 июля 2025Культура

Песню группы «Порнофильмы» потребовали признать экстремистской

Прокуратура потребовала признать экстремистской песню группы «Порнофильмы»
Ольга Коровина

Фото: Unsplash

Прокуратура потребовала признать экстремистской песню «Выключите гимн» группы «Порнофильмы» (лидер коллектива Владимир Котляров внесен Минюстом РФ в реестр иноагентов). Об этом сообщила руководитель пресс-службы судов Санкт-Петербурга Дарья Лебедева в личном Telegram-канале.

Согласно иску к участникам группы, в тексте композиции обнаружены признаки призывов к насилию «по мотивам политической, идеологической, расовой, национальной или религиозной ненависти». Лебедева подчеркнула, что в композиции в том числе содержатся призывы к насильственным действиям в отношении представителей органов государственной власти. Известно, что заседание суда состоится 13 августа.

В июне 2024 года в России запретили песню «Порнофильмов» «Роди мне 1000 детей». В октябре 2023-го их трек «Это пройдет» также внесли в реестр запрещенных. Кроме того, в ноябре 2021 года песню «Нищих Убивай!» признали экстремистской.

Лидер группы Владимир Котляров был признан иностранным агентом в 2023 году. В сентябре 2024-го на него был составлен протокол за дискредитацию Вооруженных сил России.

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