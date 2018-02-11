Фигуристка Медведева с мировым рекордом выиграла короткую программу

Российская фигуристка Евгения Медведева установила новый мировой рекорд по набранным баллам за прокат короткой программы в командных соревнованиях на Олимпийских играх в Пхенчхане. Об этом сообщает корреспондент «Ленты.ру».

В воскресенье, 11 февраля, Медведева получила за прокат короткой программы 81,06 балла. Прежнее достижение (80,85 балла) было установлено Медведевой в апреле 2017 года на командном чемпионате мира в Токио.

Второе место заняла итальянка Каролина Костнер, третье — канадка Кэйтлин Осмонд.

После исполнения фигуристками короткой программы в активе российской сборной 31 балл и второе место в командных соревнованиях. Первыми идут канадцы, набравшие 35 баллов. Замыкают тройку сильнейших фигуристы команды США (29 баллов).

Олимпийские игры в Южной Корее продлятся с 9 по 25 февраля.

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