Россиянам спрогнозировали девять медалей на Олимпиаде-2018

Российские спортсмены завоюют только девять медалей на Олимпийских играх в Пхенчхане. С таким прогнозом выступает Associated Press.

Агентство считает, что россияне получат четыре золота, два серебра и три бронзы. Высшую ступень пьедестала прочат лыжнику Сергею Устюгову (в спринте), лыжникам в командном спринте, фигуристке Евгении Медведевой и фристайлисту Максиму Бурову.

Серебряные награды должны взять фигуристка Алина Загитова и участвующий в ски-кроссе Сергей Ридзик, бронзовые — Устюгов (в скиатлоне), женская сборная по керлингу и фигуристы в командных соревнованиях, считают эксперты.

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12 января компания Gracenote, занимающаяся аналитикой в сфере развлечений и спорта, опубликовала прогноз, согласно которому российские олимпийцы увезут из Пхенчхана 19 медалей — четыре золотых, шесть серебряных и девять бронзовых.

23 января стало известно, что Международный олимпийский комитет (МОК) не стал приглашать на ОИ-2018 ряд ведущих российских спортсменов, в числе которых оказался Устюгов. Лыжник является победителем «Тур де Ски»-2017. После решения МОК Устюгов заявил, что разочаровался в олимпийском движении. Почему он попал в медальный прогноз Associated Press, неизвестно.

Игры в Пхенчхане пройдут с 9 по 25 февраля.

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