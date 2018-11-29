Акинфеева и Игнашевича захотели вернуть в сборную

В Российском футбольном союзе (РФС) рассматривают возможность участия голкипера ЦСКА Игоря Акинфеева, полузащитника «Спартака» Александра Самедова, защитника «Зенита» Юрия Жиркова и завершившего карьеру защитника Сергея Игнашевича в одном из товарищеских матчей сборной России. Об этом сообщает газета «Известия».

Предполагается, что завершившие выступления за национальную команду игроки проведут прощальный матч, выйдя на поле в одной из товарищеских встреч в 2019 году. Почетный президент РФС Вячеслав Колосков одобряет эту инициативу.

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«Они много лет защищали цвета национальной команды, и самое главное — небезуспешно», — отметил Колосков. — Выступаю за то, что людей надо чествовать за труд на благо развития спорта в нашей стране».

1 октября о завершении выступлений за сборную объявил Акинфеев. Футболист решил сосредоточиться на клубной карьере.

Игнашевич ушел из национальной команды еще до чемпионата мира-2018, однако из-за травм ряда игроков обороны тренерский штаб во главе со Станиславом Черчесовым попросил Игнашевича вернуться в сборную. Защитник согласился и провел пять матчей на мундиале. Вместе с ним команда добралась до четвертьфинала турнира. Самедов и Жирков покинули сборную после завершения ЧМ-2018.

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