Сборная России впервые после чемпионата мира опустилась в рейтинге ФИФА

Международная федерация футбола (ФИФА) обновила рейтинг национальных сборных — российская команда расположилась на 48-м месте. Полная таблица доступна на сайте ФИФА.

Сборная России опустилась на семь строчек, имея в активе 1424 балла. Это худший результат для команд, входящих в топ-50 рейтинга. Кроме того, сборная впервые с чемпионата мира-2018 потеряла позиции.

Бельгия, имеющая 1727 баллов, продолжает лидировать в рейтинге. За ней расположились Франция (1726) и Бразилия (1676). В десятку лучших сборных, согласно рейтингу, входят Хорватия, Англия, Португалия, Уругвай, Швейцария, Испания и Дания.

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В ноябре команда Станислава Черчесова провела два матча и оба проиграла. Сперва россиян разгромила сборная Германии (3:0), а затем отечественная команда на выезде уступила шведам в матче Лиги наций (2:0).

25 октября ФИФА опубликовала рейтинг, в котором Россия занимала 41-ю строчку. По итогам сентября сборная поднялась с 49-й на 46-ю позицию. После домашнего чемпионата мира, где россияне добрались до четвертьфинала, сборная продемонстрировала резкий скачок на 21 пункт (с 70-й на 49-ю строчку рейтинга).

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