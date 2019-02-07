Сборная России снова опустилась в рейтинге ФИФА

Сборная России опустилась на 50-е место в рейтинге Международной федерации футбола (ФИФА). Об этом в четверг, 7 февраля, сообщается на сайте организации.

В активе российской команды 1424 очка, она потеряла в списке две позиции. В ноябре 2018-го сборная впервые после домашнего чемпионата мира упала в рейтинге. Худшим результатом россиян в прошлом году было 66-е место.

Материалы по теме Пока не элита Россия проиграла Швеции в Лиге наций. Зато никуда не вылетела

В рейтинге лидирует сборная Бельгии (1727 очков). Одно очко лидеру уступают действующие чемпионы мира французы. Третьими идут бразильцы. Кроме них в десятку входят сборные Хорватии, Англии, Португалии, Уругвая, Швейцарии, Испании и Дании.

После чемпионата мира, на котором сборная России дошла до четвертьфинала, отечественные футболисты выступали в Лиге наций. Команда Станислава Черчесова не сумела пробиться в дивизион А, проиграв Швеции в решающем матче.

В начале декабря прошлого года сборная России узнала соперников по отборочному турниру на чемпионат Европы-2020. Ими станут команды Бельгии, Шотландии, Кипра, Казахстана и Сан-Марино.

Больше важных новостей в Telegram-канале «Лента дня». Подписывайтесь!