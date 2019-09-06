Объявлен состав сборной России на матч квалификации Евро-2020

Тренерский штаб сборной России по футболу объявил состав на матч отборочного турнира к чемпионату Европы 2020 года против Шотландии. Список игроков опубликован в Twitter-аккаунте команды.

В пятницу, 6 сентября, в Глазго сыграют: вратарь Маринато Гильерме, защитники Федор Кудряшов, Георгий Джикия, Андрей Семенов и Марио Фернандес, полузащитники Юрий Жирков, Роман Зобнин, Магомед Оздоев, Алексей Ионов, Александр Головин, нападающий Артем Дзюба.

Встреча начнется в 21:45 по московскому времени. «Лента.ру» проведет текстовую трансляцию матча.

9 сентября в Калининграде российская команда сыграет с Казахстаном.

В отборочном турнире сборная России выступает в группе I. Команда провела четыре матча и набрала девять очков. На данный момент подопечные Станислава Черчесова занимают второе место в таблице, позволяющее напрямую попасть на Евро.

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