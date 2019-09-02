Черчесов уладил конфликт внутри сборной России

Главный тренер сборной России Станислав Черчесов заявил, что конфликт между футболистами Магомедом Оздоевым и Георгием Джикией удалось уладить. Слова специалиста приводит «Матч ТВ».

Спортсмены поссорились во время матча «Спартак» — «Зенит» (0:1), который прошел 1 сентября. Джикия, выступающий за красно-белых, жестко встретил Оздоева, в результате чего между игроками возникла перепалка, едва не переросшая в драку. Позднее они собирались выяснить отношения в подтрибунном помещении, однако футболистов удалось развести.

2 сентября Оздоев и Джикия прибыли в расположение сборной России, где у них состоялся разговор с Черчесовым. По его итогам конфликт был исчерпан. «Мы движемся в одном направлении», — подчеркнул Черчесов.

Оздоев и Джикия вошли в число игроков, которые будут готовиться к матчам отборочного турнира чемпионата Европы 2020 года против Шотландии и Казахстана. Встреча с Шотландией пройдет 6 сентября в Глазго, матч с Казахстаном состоится 9 сентября в Калининграде.

В отборочном турнире сборная России выступает в группе I. Команда провела четыре матча и набрала девять очков. На данный момент подопечные Станислава Черчесова занимают второе место в таблице, позволяющее напрямую попасть на Евро.

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