Бразилец из сборной России рассказал об отношении к русской кухне

Вратарь московского «Локомотива» и сборной России Маринато Гильерме рассказал об отношении к русской кухне. Его слова приводит «Спорт-Экспресс».

Гильерме заявил, что обожает борщ, сырники и кашу, отметив, что в Бразилии такой еды нет. «Утром я уже не могу без каши. Еще раньше не нравилась копченая рыба, сейчас стал есть», — отметил он. По словам голкипера, он ненавидит зелень и никогда не пробовал холодец.

Гильерме выступает за «Локомотив» с 2007 года. В составе железнодорожников бразилец стал чемпионом России. 19 июля он продлил контракт с московской командой, пойдя на понижение зарплаты (на 600 тысяч евро). По новому соглашению голкипер будет получать 2,3 миллиона евро в год.

В ноябре 2015-го бразилец оформил российское гражданство и в марте 2016-го получил вызов в сборную России. Дебют Гильерме за национальную команду состоялся 26 марта того же года. После этого бразилец попал в заявку команды на чемпионат Европы-2016. В 2018-м Гильерме вновь начали привлекать к матчам за национальную команду.

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