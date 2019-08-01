Бразилец из сборной России ответил противникам натурализации

Вратарь «Локомотива» и сборной России Маринато Гильерме ответил на критику натурализации футболистов. Его слова приводит Sport24.

33-летний голкипер назвал Россию «очень патриотичной страной». Он отметил, что не считает правильным заигрывать за сборную иностранца, который не провел в стране достаточно времени, несмотря на его качества. Тем не менее, Гильерме подчеркнул, что его ситуация отличается. «Я живу в России уже 12 лет и планирую здесь остаться после завершения карьеры. Мои дети учатся здесь», — заявил бразилец.

С критикой в адрес натурализации иностранных игроков, в частности, выступали бывшие футболисты сборной России: Андрей Аршавин, Роман Павлюченко, Павел Погребняк. К примеру, в ноябре 2018-го Аршавин заявил, что в национальной команде должны выступать исключительно россияне. Так он отреагировал на попадание в состав команды бразильского форварда «Краснодара» Ари.

19 июля Гильерме продлил контракт с «Локомотивом». При этом футболист пошел на понижение зарплаты (на 600 тысяч евро) и будет получать по новому соглашению 2,3 миллиона евро в год.

Гильерме выступает за московский клуб с 2007 года. В ноябре 2015-го бразилец оформил российское гражданство и в марте 2016-го получил вызов в национальную команду. Дебют Гильерме за сборную России состоялся 26 марта того же года. После этого бразилец попал в заявку команды на чемпионат Европы-2016. В 2018-м Гильерме вновь начали привлекать к играм за национальную команду после продолжительного перерыва.

В минувшем розыгрыше Российской премьер-лиги (РПЛ) Гильерме провел все 30 матчей в составе «Локомотива» и пропустил 28 голов. Бразилец — чемпион России. Также на его счету три победы в Кубке России.

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