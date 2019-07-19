Бразилец из сборной России пошел на понижение зарплаты ради «Локомотива»

Вратарь «Локомотива» и сборной России Маринато Гильерме подписал новый контракт с московским клубом и согласился на уменьшение зарплаты. Об этом сообщает «Спорт-Экспресс».

Как стало известно изданию, 33-летний голкипер по новому соглашению будет получать 2,3 миллиона евро (более 163 миллионов рублей) в год. Таким образом, Гильерме согласился на понижение оклада на 600 тысяч евро. «Локомотив» продлил контракт с игроком на три года.

В ноябре 2015-го Гильерме оформил российское гражданство. Футболист перестал считаться легионером в Российской премьер-лиге (РПЛ) и в марте 2016-го получил вызов в национальную команду. Его дебют состоялся 26 марта того же года в товарищеском матче против литовцев. Бразилец попал в заявку команды на чемпионат Европы-2016. После продолжительной паузы в 2018-м он вновь начал вызываться в сборную.

Гильерме выступает за «Локомотив» с 2007-го. В составе железнодорожников он трижды становился обладателем Кубка России, завоевал золото чемпионата России и выиграл Суперкубок. За «Локомотив» голкипер провел 235 матчей.

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