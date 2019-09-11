Дзюба нашел записку юного фаната и встретился с ним

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Нападающий сборной России Артем Дзюба подарил футболку семилетнему школьнику из Калининграда после матча с национальной командой Казахстана. Об этом на странице в Facebook рассказал руководитель группы компаний «За Родину» Сергей Лютаревич.

По словам Лютаревича, после матча мальчик вместе с мамой приехал в отель российской команды, но его не пустили в номер Дзюбы. Школьник расплакался и оставил футболисту записку со своим контактом. Через 30 минут Дзюба позвонил мальчику и пригласил в отель. В итоге юному болельщику удалось сфотографироваться со своим кумиром и получить от него игровую футболку.

Российская команда одержала победу над казахстанцами со счетом 1:0. Единственный мяч на 89-й минуте встречи забил защитник Марио Фернандес.

После шести матчей отборочного турнира сборная России набрала 15 очков и располагается на втором месте в группе I. Первое место занимают бельгийцы, в активе которых 18 очков.

В следующем туре российской команде предстоит сыграть с Шотландией. Матч состоится 10 октября.

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