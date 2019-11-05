Объявлен состав сборной России на последние матчи отбора на Евро-2020

Тренерский штаб сборной России объявил имена футболистов, которые будут готовиться к заключительным матчам отбора на чемпионат Европы 2020 года против Бельгии и Сан-Марино. В состав попали 25 игроков.

Впервые в сборную был вызван полузащитник «Уфы» Даниил Фомин. Также вызов получил игрок «Локомотива» Рифат Жемалетдинов, который ранее уже попадал в состав, однако был отчислен из-за травмы. Полный список доступен на сайте Российского футбольного союза.

Команда начнет подготовку 10 ноября в Сочи. 15 ноября сборная в Санкт-Петербурге сыграет с Бельгией, через три дня — на выезде с Сан-Марино.

Подопечные Станислава Черчесова уже обеспечили себе путевку в финальный раунд Евро-2020. В отборочной группе I сборная России идет на втором месте, на три очка отставая от лидирующих бельгийцев.

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