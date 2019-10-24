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Сафин пожаловался на награды для российских футболистов

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Марат Сафин

Бывший теннисист Марат Сафин высказался о присвоении футболистам сборной России званий заслуженных мастеров спорта (ЗМС). Его слова приводит «Спорт-Экспресс».

По словам Сафина, для присвоения ЗМС необходимо выиграть чемпионат мира или стать первым в своем виде спорта, однако российские футболисты получили звания за 5-8 места на ЧМ. «У меня бы рука не поднялась подписать приказ, при всем уважении к ребятам. Потому что есть правило, и нельзя делать исключения», — отметил экс-теннисист.

Сафин — заслуженный мастер спорта. Он дважды становился победителем турнира серии «Большого шлема» в одиночном разряде (в 2000-м в США и в 2005-м в Австралии). Всего в активе россиянина 15 титулов в одиночном разряде и два в парном.

За выход в четвертьфинал домашнего чемпионата мира игроки сборной России по футболу получили звания ЗМС. После этого ряд российских спортсменов высказался против этого решения. В частности, серебряный призер Олимпийских игр и чемпионка мира по волейболу Екатерина Гамова, олимпийский чемпион по фигурному катанию Максим Траньков и олимпийский чемпион по волейболу Дмитрий Мусэрский посчитали присвоение званий несправедливым.

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