Стало известно место подготовки сборной России к Евро-2020

Сборная России будет готовиться к чемпионату Европы 2020 года в австрийском городе Нойштифт. Об этом сообщает «Интерфакс».

По информации агентства, команда пробудет в Нойштифте около десяти дней и по окончании подготовки проведет там товарищеский матч. Отмечается, что сборная России уже тренировалась в Австрии перед Кубком конфедераций 2017 года и чемпионатом мира-2018 и осталась довольна условиями.

Сборная России на Евро-2020 сыграет в группе В вместе с Данией и Бельгией. Четвертая команда в группе станет известна по итогам жеребьевки, которая пройдет 30 ноября. Два матча на групповом этапе турнира сборная России проведет в Санкт-Петербурге.

Первенство Европы пройдет с 12 июня по 12 июля на 12 стадионах в 11 странах.

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