Стала известна сумма премиальных сборной России за выход на Евро-2020

Стала известна сумма премиальных, которые получат игроки и тренерский штаб сборной России за выход в финальную часть чемпионата Европы-2020. Об этом сообщает Telegram-канал «Мутко против».

За попадание на турнир Союз европейских футбольных ассоциаций (УЕФА) должен выплатить Российскому футбольному союзу (РФС) восемь миллионов евро. Согласно контракту, 70 процентов от данной суммы — около 5,5 миллиона евро (400 миллионов рублей) — будут распределены между игроками сборной и членами тренерского штаба.

Сборная России гарантировала себе участие на чемпионате Европы до завершения отборочного турнира. Команда Станислава Черчесова набрала 24 очка за десять матчей квалификации и завоевала путевку на турнир вместе с лидером группы — Бельгией.

Жеребьевка группового этапа Евро-2020 пройдет в Бухаресте 30 ноября. При этом россияне уже узнали двух соперников — в квартете им будут противостоять команды Дании и Бельгии.

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