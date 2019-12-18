Футболист сборной России остался без команды

Защитник сборной России по футболу Федор Кудряшов покинул «Сочи». Об этом сообщает ТАСС.

Генеральный директор клуба Дмитрий Рубашко заявил, что стороны расторгли контракт по обоюдному согласию. 32-летний защитник выступал за «Сочи» с текущего сезона. Он провел за команду 16 матчей, в которых забил один раз.

До этого Кудряшов выступал за турецкий «Истанбул Башакшехир», а также казанский «Рубин» и другие российские команды.

С 2016 года Кудряшов привлекается к матчам сборной России. Защитник представлял национальную команду на чемпионате мира-2018. Кудряшов принял участие в четырех матчах из пяти, пропустив лишь матч группового этапа против Саудовской Аравии. Вместе со сборной России он пробился в четвертьфинал мундиаля.

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