Футболист сборной России перебрался в Европу

Защитник сборной России Федор Кудряшов стал игроком турецкого «Истанбул Башакшехир». Об этом сообщается на сайте клуба.

31-летний игрок обороны заключил с клубом контракт на полтора года. Кудряшов перебрался в «Истанбул Башакшехир» в качестве свободного агента. Последним клубом для россиянина был казанский «Рубин».

«Истанбул Башакшехир» возглавляет турнирную таблицу чемпионата Турции. После 19 матчей в активе команды 41 очко. В составе клуба выступает ряд известных игроков. В частности, бывший форвард мадридского «Реала» Робиньо и в прошлом игрок «Барселоны» Арда Туран.

В нынешнем розыгрыше Российской премьер-лиги Кудряшов провел девять матчей в составе казанцев и не отметился результативными действиями. Также Кудряшев известен по выступлениям за московский «Спартак», грозненский «Терек», «Ростов» и «Краснодар». Защитник четырежды становился серебряным призером чемпионата России.

С 2016 года Кудряшов привлекается к матчам сборной России. Он провел 26 игр в составе национальной команды. Защитник также представлял Россию на чемпионате мира-2018. Кудряшов принял участие в четырех матчах из пяти, пропустив лишь матч группового этапа против Саудовской Аравии. Вместе со сборной России он пробился в четвертьфинал мундиаля.

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