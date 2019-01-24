Футболист российской молодежки отправился в Европу

Российский нападающий ЦСКА Тимур Жамалетдинов продолжит карьеру в «Лехе». Об этом сообщается на сайте польского клуба.

21-летний форвард будет защищать цвета «Леха» до конца сезона-2018/2019. По окончании срока аренды польский клуб имеет право полностью выкупить контракт Жамалетдинова у ЦСКА.

После 20 туров «Лех» занимает третье место в турнирной таблице чемпионата Польши. Клуб семь раз становился чемпионом страны, первенство сезона-2017/2018 команда завершила на третьем месте.

Всю профессиональную карьеру футболист провел в столичном ЦСКА. В нынешнем розыгрыше Российской премьер-лиги (РПЛ) форвард провел 12 матчей за московский клуб и отметился тремя забитыми мячами. Он также принял участие в двух встречах армейцев в Лиге чемпионов в нынешнем сезоне.

В составе ЦСКА нападающий дважды становился серебряным призером РПЛ. В активе Жамалетдинова два матча в составе молодежной сборной России.

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