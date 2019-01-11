Гол 14-летнего российского футболиста покорил пользователей сети

Гол 14-летнего нападающего «Чертаново» Сергея Пиняева за сутки набрал более трех миллионов просмотров в Instagram-аккаунте 433.

That friend without a left foot 🦶😁 @fcchertanovo Фото опубликовано @433

В комментариях к видео пользователи соцсети хвалили юного футболиста. «Далеко пойдет парень, браво!» — написал один из них. «Аплодирую левой ноге этого пацана», — отреагировал другой.

Этот гол Пиняев забил в феврале 2018 года в матче против ровесников из московского ЦСКА. Футболист получил пас от партнера по команде, обыграл защитника и отличился сильным ударом. Команда обыграла армейцев со счетом 5:0. Пиняев оформил пента-трик (пять голов в одной встрече).

В январе 2019 года футболист пройдет двухнедельную стажировку в английском «Манчестер Юнайтед». Форвард в прошлом году уже тренировался в составе МЮ: он сыграл за юношескую команду в выставочном матче и отличился пятью голами.

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