Сын Роналдиньо попытался затаиться из-за отца

Сын футболиста Роналдиньо Жоао Мендес при отборе в бразильскую команду «Крузейро» скрыл информацию о своем отце. Об этом сообщает Globo Esporte.

По информации издания, 13-летний игрок не захотел, чтобы его взяли в команду из-за имени отца. План мальчика сработал, и ему удалось убедить скаутов «Крузейро» в своем таланте. Также отмечается, что команда не стала подписывать с ним контракт, так как футболист еще слишком юн.

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37-летний Роналдиньо завершил карьеру в январе 2018-го. Футболист является чемпионом мира-2002 в составе сборной Бразилии. В составе «Барселоны» (выступал с 2003 по 2008 год) бразилец дважды выигрывал чемпионат Испании и один раз — Лигу чемпионов. В 2005 году спортсмен стал обладателем «Золотого мяча».

В начале 2000-х у Роналдиньо был роман с танцовщицей Жанайной Мендес. В феврале 2005-го у пары родился сын Жоао.

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