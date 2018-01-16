Бывший полузащитник «Барселоны» и сборной Бразилии Роналдиньо завершил карьеру футболиста. Об этом сообщил брат 37-летнего футболиста Роберто де Ассиш. Его слова приводит Globo.

«Роналдиньо завершил карьеру. Все, конец. Возможно, мы придумаем что-нибудь большое после чемпионата мира-2018, в августе. Организуем мероприятия в Бразилии, Европе и Азии. Ну и, естественно, организуем матч со сборной Бразилии», — сказал де Ассиш.

Последний раз Роналдиньо выходил на поле в официальном матче в 2015 году в составе «Флуминенсе». Вместе с «Барселоной» бразилец становился победителем Лиги чемпионов. В том же году он получил «Золотой мяч». В 2002 году Роналдиньо стал чемпионом мира в составе сборной Бразилии.

В последний раз Роналдиньо появлялся на поле в официальном матче в сентябре 2015 года в составе «Флуминенсе». За свою карьеру он также выступал за «Керетаро», «Атлетико Минейро», «Фламенго», «Милан», «Барселону», «ПСЖ» и «Гремио».

В составе «Барселоны» (2003-2008) бразилец дважды выигрывал чемпионат Испании и однажды Лигу чемпионов. В 2005 году Роналдиньо стал обладателем «Золотого мяча». Со сборной Бразилии он выиграл Кубок Америки-1999, чемпионат мира-2002 и Кубок конфедераций-2005.