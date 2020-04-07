Слуцкий назвал игрока своей команды «лохом и злостным нарушителем карантина»

Главный тренер «Рубина» Леонид Слуцкий раскритиковал форварда казанской команды Ивана Игнатьева за поездку в автомобиле в Ростов-на-Дону. Специалист и нападающий обменялись комментариями в Instagram футболиста.

Игнатьев выложил фотографию на фоне машины с подписью «Дальнобойщик Иван». Слуцкий отреагировал на это комментарием «Дальнобойщик Иван — лох и злостный нарушитель карантина Иван Игнатьев».

После этого тренер и футболист обменялись шуточными комментариями. Игнатьев намекнул на лишний вес Слуцкого, а специалист — на низкий уровень образованности игрока.

Слуцкий — активный пользователь Instagram. В начале февраля тренер обменялся шуточными постами и комментариями с нападающим петербургского «Зенита» и сборной России Артемом Дзюбой.

Слуцкий возглавил «Рубин» 19 декабря 2019 года, на данный момент команда занимает 14-е место в турнирной таблице Тинькофф Российской премьер-лиги. Игнатьев перешел в казанский клуб 28 декабря прошлого года. В составе команды он провел три матча, в которых отметился одной голевой передачей.

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