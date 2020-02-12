Слуцкий ответил на шутку Дзюбы и сравнил его с бревном

Нападающий петербургского «Зенита» Артем Дзюба и главный тренер казанского «Рубина» Леонид Слуцкий пошутили друг над другом в Instagram.

Сначала футболист выложил кадр из мультфильма «Тайна третьей планеты», сравнив Слуцкого с полным героем Весельчаком У. Он подписал пост словами: «Эксклюзивный кадр. Президент "Рубина" уговаривает Слуцкого стать тренером его клуба».

😝😂👏 Фото опубликовано @artem.dzyuba

В ответ Слуцкий написал, что не он начал эту войну. Затем тренер опубликовал фотографию из мультфильма «Бревно» с надписью: «Моуринью "обрабатывает" Дзюбу на предмет перехода в "Тоттенхэм"».

Моуриньо «обрабатывает»Дзюбу на предмет перехода в Тоттенхэм Фото опубликовано @leonid.slutsky

9 февраля Дзюба рассказал об интересе к нему со стороны «Тоттенхэма». Он отметил, что с ним связывался человек Моуринью, но «Зенит» отказался продавать его.

Футболист играл под руководством Слуцкого в сборной России, которую тренер возглавлял с 2015-го по 2016 год.

Дзюба с 2015 года выступает за «Зенит». Вместе с петербургской командой он стал чемпионом России и выиграл Кубок страны. Футболист в составе сборной России успешно прошел отбор на чемпионат Европы 2020 года.

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