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Слуцкий показал свой зажигательный танец и вновь развеселил фанатов

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Главный тренер голландского «Витесса» Леонид Слуцкий выложил в Instagram видео, на котором он танцует, и вызвал положительную реакцию у пользователей соцсетей.

Prize for the best dance award 2019😂😂😂

Фото опубликовано @leonid.slutsky

Тренер показал видео со своим номером в КВН. Он подписал пост словами «Приз за лучший танец 2019 года». Болельщики оценили самоиронию Слуцкого.

«Какой Вы крутой!», «Дайте ему Оскар», «И не самый плохой танцор», «Нужно всегда уметь посмеяться над собой», «Легенда», «Ахахахах, Леонид Викторович, вы конечно юморист!» — писали юзеры.

Слуцкий тренирует «Витесс» с лета 2018 года. После девяти туров команда занимает четвертое место в чемпионате Голландии, имея в активе 20 очков.

В 2017 году российский специалист возглавлял клуб английского Чемпионшипа «Халл Сити». До этого Слуцкий тренировал московский ЦСКА, с которым стал трехкратным чемпионом России.

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