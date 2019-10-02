Слуцкий отшутился на вопрос о своей пикантной фразе на английском

Главный тренер голландского «Витесса» Леонид Слуцкий в интервью YouTube-каналу Энди Ван дер Мейда вспомнил о своей ошибке в произношении английского слова.

При разговоре о владельце клуба в ноябре 2018-го Слуцкий неправильно произнес английское слово sack (уволить, отправить в отставку) и в результате получилось suck (сосать), из-за чего фраза стала оскорбительной. Этим тренер смутил бравшего у него интервью журналиста, но сам не осознал ошибку.

Ван дер Мейде напомнил Слуцкому о его ошибке. Тренер засмеялся и заявил, что после скандальной фразы президенту «Витесса» будет очень сложно уволить его, и он всегда будет на хорошем счету у руководства клуба.

Слуцкий тренирует «Витесс» с лета 2018 года. После восьми туров команда занимает четвертое место в чемпионате Голландии, имея в активе 17 очков.

В 2017 году российский специалист возглавлял клуб английского Чемпионшипа «Халл Сити». До этого Слуцкий тренировал московский ЦСКА, с которым стал трехкратным чемпионом России.

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